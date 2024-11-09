Расписание матчей РПЛ 9 ноября

Сегодня, 9 ноября, в 15-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 состоятся четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих игр.

9 ноября, суббота:

14:00 мск. «Локомотив» — «Факел»;

16:30 мск. «Динамо» Махачкала — «Оренбург»;

19:00 мск. «Ростов» — «Химки»;

19:30 мск. «Динамо» Москва — «Пари НН».

«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 36 очков в 14 сыгранных матчах. На второй строчке располагается «Зенит», который заработал 33 очка после 14 туров. Замыкает тройку лидеров «Локомотив», набравший 31 очко в 14 встречах.

Самые титулованные футбольные клубы России: