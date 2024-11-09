Расписание матчей Первой лиги 9 ноября

Сегодня, 9 ноября, в 18-м туре Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025 состоятся четыре матча. Представляем вашему вниманию полное расписание указанного дня.

Футбол. Первая лига. Расписание на 9 ноября:

15:00 мск. «Алания» — «Арсенал» Тула;

17:00 мск. «КАМАЗ» — «Сокол»;

17:00 мск. «Торпедо» Москва — «Енисей»;

18:00 мск. «Нефтехимик» — «Балтика».

На текущий момент возглавляет турнирную таблицу Первой лиги сезона-2024/2025 московское «Торпедо», набравшее 33 очка после 17 матчей. На второй строчке располагается «Балтика», которая также набрала 33 очка после 17 встреч. Замыкает тройку лидеров турнира «Сочи», набравший 28 очков в 18 играх.

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