«Динамо» Мх — «Оренбург»: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 9 ноября, состоится матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся махачкалинское «Динамо» и «Оренбург». Игра пройдёт на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. В качестве главного арбитра встречи выступит Кирилл Левников. Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:30 мск.

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Динамо» занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 12 очков за 14 матчей. «Оренбург» заработал восемь очков и располагается на 16-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 36 очков за 14 игр.

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