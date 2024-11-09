«Ростов» — «Химки»: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 9 ноября, состоится матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Ростов» и «Химки». Игра пройдёт на стадионе «Ростов Арена». В качестве главного арбитра встречи выступит Роман Сафьян. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск.

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Ростов» занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 14 очков за 14 матчей. «Химки» заработали 12 очков и располагается на 13-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 36 очков за 14 игр.

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