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«Динамо» Москва — «Пари НН»: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

«Динамо» Москва — «Пари НН»: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 9 ноября, состоится матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московское «Динамо» и «Пари Нижний Новгород». Игра пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Павел Шадыханов. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск.

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 15-й тур
09 ноября 2024, суббота. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 27 очков за 14 матчей. «Пари НН» заработал 15 очков и располагается на девятой строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 36 очков за 14 игр.

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