Николич: со стороны руководства ЦСКА не было давления по сиюминутному достижению целей

Главный тренер ЦСКА Марко Николич рассказал о работе в стане красно-синих в условиях нахождения клуба под санкциями, а также порассуждал о спортивных целях армейцев.

— ЦСКА под санкциями.

— Но команду надо строить. Конечно, в сложных условиях. Все знают, что мы находимся под санкциями. Это непросто, но не невозможно. Важно не только то, что перед нами, но и что было два-три года назад. Всё это надо проанализировать и сделать правильные шаги. Мне кажется, у нас хороший шанс, чтобы во второй части сезона, а также за зимнее и летнее трансферные окна построить команду, которая может быть лучше в следующем году. И точно будет лучше через год. Это будет команда, которая может биться за самые высокие достижения. Таким должен быть ЦСКА. Только такая цель может быть у этого клуба и у команды, которую я тренирую.

У меня очень хорошие отношения с руководством, мы постоянно обсуждаем рабочие вопросы и стратегию клуба. Но со стороны руководства не было давления по сиюминутному достижению целей, но и мне самому не подходит долго работать без цели. У ЦСКА должны быть высокие цели. Можно сказать, что я сам навесил на себя давление; но я поставил себе и команде задачу, что в достаточно короткие сроки мы должны быть готовы бороться за чемпионство, — сказал Николич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

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