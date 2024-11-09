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Тренер ЦСКА Николич рассказал, что из разговора с Гинером ему понравилось больше всего

Тренер ЦСКА Николич рассказал, что из разговора с Гинером ему понравилось больше всего
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Главный тренер ЦСКА Марко Николич рассказал о своём общении с президентом красно-синих Евгением Гинером.

– Было ли у вас общение с Евгением Гинером?
– Конечно, мы виделись и разговаривали.

– Каким вы его нашли как человека и президента?
– Гинер – одна из легенд российского футбола. Я был в великолепных отношениях с Валерием Николаевичем Филатовым – президентом, который практически построил «Локомотив» вместе с Сёминым. Можно сказать, они вдвоём придумали клуб. Так и с Гинером. Я знаю, что Гинер значит для российского футбола. У меня огромное уважение к такому легендарному человеку и вообще к людям, которые в своё время построили гранды практически из ничего. И как главный тренер к Евгению Ленноровичу я обращаюсь всегда на «вы». И так будет всю жизнь.

– Что особенно запомнилось из этих двух разговоров?
– Ничего специфического, просто нормальные футбольные разговоры. Понравилось, что Гинер, как и я, чувствует, что ЦСКА всегда должен быть на самом верху. Без оправданий. И я так чувствую и думаю. Всё равно, что около нас, мы должны быть там, — сказал Николич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

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