Тренер ЦСКА Николич рассказал, что из разговора с Гинером ему понравилось больше всего

Главный тренер ЦСКА Марко Николич рассказал о своём общении с президентом красно-синих Евгением Гинером.

– Было ли у вас общение с Евгением Гинером?

– Конечно, мы виделись и разговаривали.

– Каким вы его нашли как человека и президента?

– Гинер – одна из легенд российского футбола. Я был в великолепных отношениях с Валерием Николаевичем Филатовым – президентом, который практически построил «Локомотив» вместе с Сёминым. Можно сказать, они вдвоём придумали клуб. Так и с Гинером. Я знаю, что Гинер значит для российского футбола. У меня огромное уважение к такому легендарному человеку и вообще к людям, которые в своё время построили гранды практически из ничего. И как главный тренер к Евгению Ленноровичу я обращаюсь всегда на «вы». И так будет всю жизнь.

– Что особенно запомнилось из этих двух разговоров?

– Ничего специфического, просто нормальные футбольные разговоры. Понравилось, что Гинер, как и я, чувствует, что ЦСКА всегда должен быть на самом верху. Без оправданий. И я так чувствую и думаю. Всё равно, что около нас, мы должны быть там, — сказал Николич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

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