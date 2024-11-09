Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Анже — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Имя ЦСКА не должно звучать в таком контексте». Николич — о словах Черданцева

«Имя ЦСКА не должно звучать в таком контексте». Николич — о словах Черданцева
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер ЦСКА Марко Николич отреагировал на слова российского комментатора и телеведущего Георгия Черданцева, ранее сказавшего, что на текущий момент у красно-синих нет никаких целей.

— Черданцев во время одного из репортажей сказал, что у ЦСКА сейчас нет никаких целей, что клуб ни за что не борется.
— Это звучит слишком грубо, но это то, о чём я говорю. Имя ЦСКА не должно звучать в таком контексте. Меня не устраивает подход, когда всё спокойно, нормально, занимаешь четвёртое-шестое место – и всё. Но у нас с руководством есть план. Мы знаем, что нам надо делать в будущем, чтобы из нашей команды сделать команду, которая может биться за первое место. Мне нужны люди около штаба, в штабе, и игроки, у которых совместная цель, — сказал Николич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Материалы по теме
«Бывают игры, где никому ничего не надо». Первое большое интервью с Николичем в ЦСКА
Эксклюзив
«Бывают игры, где никому ничего не надо». Первое большое интервью с Николичем в ЦСКА

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android