«Имя ЦСКА не должно звучать в таком контексте». Николич — о словах Черданцева

Главный тренер ЦСКА Марко Николич отреагировал на слова российского комментатора и телеведущего Георгия Черданцева, ранее сказавшего, что на текущий момент у красно-синих нет никаких целей.

— Черданцев во время одного из репортажей сказал, что у ЦСКА сейчас нет никаких целей, что клуб ни за что не борется.

— Это звучит слишком грубо, но это то, о чём я говорю. Имя ЦСКА не должно звучать в таком контексте. Меня не устраивает подход, когда всё спокойно, нормально, занимаешь четвёртое-шестое место – и всё. Но у нас с руководством есть план. Мы знаем, что нам надо делать в будущем, чтобы из нашей команды сделать команду, которая может биться за первое место. Мне нужны люди около штаба, в штабе, и игроки, у которых совместная цель, — сказал Николич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

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