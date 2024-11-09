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Бывший тренер «Торпедо» Клотет набросился на своего игрока, получившего красную карточку

Бывший тренер «Торпедо» Клотет набросился на своего игрока, получившего красную карточку
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Бывший тренер ФК «Торпедо» испанский специалист Жозеп Клотет, ныне возглавляющий штаб итальянской «Триестины», набросился на игрока своей команды – форварда Раймондса Кроллиса, получившего красную карточку в матче 14-го тура Серии С с «Джана Эрминио». Это произошло на 35-й минуте встречи.

Клотет встретил Кроллиса у бровки поля и начал жёстко трясти его за грудки, чуть не порвав футболку игрока. На данный момент неизвестно, как руководство «Триестины» отреагировала на данные действия тренера.

Фото: скриншот из трансляции

«Триестина» Клотета выступает в итальянской Серии С и идёт на последней строчке турнирной таблицы.

Отметим, что «Триестина» потерпела поражение от «Джана Эрминио» со счётом 0:1. Единственный гол в матче был забит на 87-й минуте.

Клотет возглавил «Торпедо» в марте 2023 года. Под его руководством клуб вылетел из РПЛ в Мелбет Первую лигу по итогам сезона-2022/2023. В октябре 2023-го «Торпедо» объявило о расставании со специалистом.

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