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Игорь Колыванов: странно отстранять на весь сезон РПЛ такого арбитра, как Безбородов

Игорь Колыванов: странно отстранять на весь сезон РПЛ такого арбитра, как Безбородов
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Отечественный тренер Игорь Колыванов высказался о решении Дисциплинарной комиссии судейского комитета РФС отстранить арбитра Владислава Безбородова от судейства матчей Российской Премьер-Лиги и иных соревнований под эгидой РФС до конца сезона-2024/2025.

«Безбородов — достойный судья для РПЛ. Поэтому странно отстранять такого арбитра на весь сезон. Раньше говорили: «Вынесем предупреждение с занесением в личное дело». Но это шутка. Я считаю, что дело Безбородова пересмотрят», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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