Расписание матчей английской Премьер-лиги 9 ноября

Сегодня, 9 ноября, в 11-м туре английской Премьер-лиги сезона-2024/2025 состоятся пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих игр.

9 ноября, суббота:

18:00 мск. «Вулверхэмптон» - «Саутгемптон»;

18:00 мск. «Вест Хэм» - «Эвертон»;

18:00 мск. «Кристал Пэлас» - «Фулхэм»;

18:00 мск. «Брентфорд» - «Борнмут»;

20:30 мск. «Брайтон» - «Манчестер Сити»;

23:00 мск. «Ливерпуль» - «Астон Вилла».

«Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу АПЛ, набрав 25 очков в 10 сыгранных матчах. На второй строчке располагается «Манчестер Сити», который заработал 23 очка после 10 туров. Замыкает тройку лидеров «Ноттингем Форест», набравший 19 очков в 10 встречах.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: