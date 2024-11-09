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Расписание матчей английской Премьер-лиги 9 ноября

Расписание матчей английской Премьер-лиги 9 ноября
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Сегодня, 9 ноября, в 11-м туре английской Премьер-лиги сезона-2024/2025 состоятся пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих игр.

9 ноября, суббота:

  • 18:00 мск. «Вулверхэмптон» - «Саутгемптон»;
  • 18:00 мск. «Вест Хэм» - «Эвертон»;
  • 18:00 мск. «Кристал Пэлас» - «Фулхэм»;
  • 18:00 мск. «Брентфорд» - «Борнмут»;
  • 20:30 мск. «Брайтон» - «Манчестер Сити»;
  • 23:00 мск. «Ливерпуль» - «Астон Вилла».

«Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу АПЛ, набрав 25 очков в 10 сыгранных матчах. На второй строчке располагается «Манчестер Сити», который заработал 23 очка после 10 туров. Замыкает тройку лидеров «Ноттингем Форест», набравший 19 очков в 10 встречах.

Календарь АПЛ
Турнирная таблица АПЛ
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