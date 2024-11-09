Арбитр Федотов – о бане Безбородова: из человека сделали преступника из-за комментариев

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов высказался о решении Дисциплинарной комиссии судейского комитета РФС отстранить Владислава Безбородова от судейства матчей Российской Премьер-Лиги и иных соревнований под эгидой РФС до конца сезона-2024/2025.

«В ситуации с отстранением Безбородова у меня один вопрос, и вопрос этот к Анатолию Синяеву: зачем нужно было раздувать этот скандал, который стоил Безбородову карьеры? То, что сделал Безбородов, я убираю за скобки. Там не было чего-то прям ужасного, это просто слова, тем более в небольшом чате. Зачем надо было выносить это грязное бельё? Зачем делать из себя вершителя судеб?

Представьте, что на месте заслуженного арбитра Безбородова оказался бы перспективный молодой арбитр, лет 25-27. Да ему бы этим жизнь под откос пустили.

А для Безбородова – это, кажется, конец карьеры. Из человека сделали преступника какого-то из-за комментариев.

Карьера такого заслуженного арбитра так заканчиваться не должна. Это некрасиво, и некрасиво тут, в первую очередь, поступил не Безбородов», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Напомним, ранее пользователь с никнеймом «Владислав Безбородов» оставил комментарий в социальной сети, в котором хвалит работу российского арбитра Владислава Безбородова: «Пожалуйста, не трогайте только Безбородова. Один остался, который умеет судить, приятно смотреть матчи».

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