Николич: бывают матчи, где игрокам ничего не надо. Не нравится без еврокубков — уходи

Главный тренер ЦСКА Марко Николич откровенно высказался о том, какие моменты в РПЛ демотивируют игроков.

— Сейчас у меня, к сожалению, есть чувство, что в РПЛ бывают игры, где никому ничего не надо. И я так думал и до возвращения, когда смотрел матчи по телевизору, работая в ОАЭ. Есть матчи, когда люди играют просто потому, что им за это платят – и всё. Так быть не должно. Это мне мешает как тренеру, поэтому я хочу поменять это в своей команде. В каждой игре надо играть как в последней, как в самой важной. Никаких оправданий тут нет. Если не устраивает, что нет еврокубков, надо принимать решение и уходить. Если я вдруг когда-то тут заскучаю и пойму, что мне так больше не нравится, я точно приду к моим руководителям и скажу: «Ребят, спасибо большое, но меня не устраивает». Но до последнего дня, что буду здесь, я буду биться в каждой игре, как за Лигу чемпионов. Такой подход я ожидаю от каждого человека, кто рядом с нами. Фанаты очень помогают — их заряд не позволяет расслабиться футболистам. Это касается не только ЦСКА, но «Зенита», «Спартака» и «Локомотива» — клубов, у которых очень сильные фанатские движения. Я получаю удовольствие от фанатов и трибун – дома и на выездах на кубковых играх. Когда видишь три с половиной тысячи человек в Нижнем Новгороде во вторник вечером – мурашки идут по телу.

— То есть на матчах ЦСКА в РПЛ, когда фанатов нет, вы чувствуете, что игрокам бывает всё равно?

— Над этим надо ещё работать. Я не полностью доволен этим – и открыто говорю, честно. Могу это понять и принять, но так всё равно нельзя. Я уже сказал почему. Не устраивает? Уходи! Устраивает? Тогда выкладывайся, — сказал Николич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.