«Ливерпуль» — «Астон Вилла»: во сколько начнётся матч АПЛ, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 9 ноября, состоится матч 11-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Астон Вилла». Игра пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. В качестве главного арбитра встречи выступит Дэвид Кут. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск.

Матч не будет официально показан в России, однако «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 25 очков за 10 матчей. «Астон Вилла» заработала 18 очков и располагается на шестой строчке.

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