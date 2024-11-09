Расписание матчей чемпионата Испании 9 ноября

Сегодня, 9 ноября, в 13-м туре испанской Примеры состоятся четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих игр.

9 ноября, суббота:

16:00 мск. «Реал» Мадрид - «Осасуна»;

18:15 мск. «Вильярреал» - «Алавес»;

20:30 мск. «Эспаньол» - «Валенсия»;

23:00 мск. «Леганес» - «Севилья».

На текущий момент возглавляет турнирную таблицу испанской Примеры сезона-2024/2025 «Барселона», набравшая 33 очка после 12 матчей. На второй строчке располагается мадридский «Реал», который набрал 24 очка после 11 встреч. Замыкает тройку лидеров турнира столичный «Атлетико», набравший 23 очка в 12 играх.

Материалы по теме Мбаппе опубликовал пост на фоне неудач «Реала», обратившись с призывом к фанатам

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: