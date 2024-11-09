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Расписание матчей чемпионата Испании 9 ноября

Расписание матчей чемпионата Испании 9 ноября
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Сегодня, 9 ноября, в 13-м туре испанской Примеры состоятся четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих игр.

9 ноября, суббота:

  • 16:00 мск. «Реал» Мадрид - «Осасуна»;
  • 18:15 мск. «Вильярреал» - «Алавес»;
  • 20:30 мск. «Эспаньол» - «Валенсия»;
  • 23:00 мск. «Леганес» - «Севилья».

На текущий момент возглавляет турнирную таблицу испанской Примеры сезона-2024/2025 «Барселона», набравшая 33 очка после 12 матчей. На второй строчке располагается мадридский «Реал», который набрал 24 очка после 11 встреч. Замыкает тройку лидеров турнира столичный «Атлетико», набравший 23 очка в 12 играх.

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