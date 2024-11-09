Руслан Нигматуллин: ситуация с Безбородовым комична, но наказание чересчур суровое

Бывший футболист сборной России Руслан Нигматуллин оценил решение Дисциплинарной комиссии судейского комитета РФС отстранить Владислава Безбородова от судейства матчей Российской Премьер-Лиги (РПЛ) и иных соревнований под эгидой РФС до конца сезона-2024/2025.

«Сам себя не похвалишь — никто не похвалит. Ситуация с Безбородовым комична, но наказание чересчур суровое», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, ранее пользователь с никнеймом «Владислав Безбородов» оставил комментарий в социальной сети, в котором хвалит работу российского арбитра Владислава Безбородова: «Пожалуйста, не трогайте только Безбородова. Один остался, который умеет судить, приятно смотреть матчи».