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«Реал» — «Осасуна»: во сколько начнётся матч Ла Лиги, где смотреть прямую трансляцию

«Реал» — «Осасуна»: во сколько начнётся матч Ла Лиги, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 9 ноября, состоится матч 13-го тура испанской Примеры, в котором встретятся мадридский «Реал» и «Осасуна». Игра пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступит Марио Мелеро Лопес из Малаги. Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:00 мск.

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч! Футбол 2». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Испания — Примера . 13-й тур
09 ноября 2024, суббота. 16:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Осасуна
Памплона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Реал» занимает второе место в турнирной таблице испанской Примеры. Команда набрала 24 очка за 11 матчей. «Осасуна» заработала 21 очко и располагается на пятой строчке. На первом месте находится «Барселона», у которой 33 очка за 12 игр.

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