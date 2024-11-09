«Реал» — «Осасуна»: во сколько начнётся матч Ла Лиги, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 9 ноября, состоится матч 13-го тура испанской Примеры, в котором встретятся мадридский «Реал» и «Осасуна». Игра пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступит Марио Мелеро Лопес из Малаги. Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:00 мск.

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч! Футбол 2». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Реал» занимает второе место в турнирной таблице испанской Примеры. Команда набрала 24 очка за 11 матчей. «Осасуна» заработала 21 очко и располагается на пятой строчке. На первом месте находится «Барселона», у которой 33 очка за 12 игр.

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