Созин: судьи, которых ловили на взятках, работают, а Безбородова убирают за комментарии

Футбольный эксперт Андрей Созин высказался о решении Дисциплинарной комиссии судейского комитета РФС отстранить арбитра Владислава Безбородова от судейства матчей Российской Премьер-Лиги и иных соревнований под эгидой РФС до конца сезона-2024/2025.

«Некоторых наших судей буквально ловили за руки за взятки. И это открытая история, она связана с «Чайкой». И эти арбитры до сих пор работают в РФС: кто в Первой лиге, кто на VAR. А Безбородова убирают за комментарии в телеграм-каналах. Это, мягко говоря, пахнет двойными стандартами.

Лично для меня Безбородов – самый подготовленный судья России. Физически в его возрасте он готов прекрасно, опыт – огромный, а главное – на него никогда никто не кричит. Потому что это очень уважаемый в нашем футболе человек. И лишать профессии за переписки такого арбитра – нонсенс.

Ошибался ли он на поле? Конечно. А кто не ошибался? Но если сравнивать Безбородова с нашими другими арбитрами, то на его работу в поле смотреть приятнее, чем на 2/3 наших судей. Если мы будем разбрасываться такими судьями, то у нас останутся только те, кто доводит дерби до драк и составов 9 на 10», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Напомним, ранее пользователь с никнеймом «Владислав Безбородов» оставил комментарий в социальной сети, в котором хвалит работу российского арбитра Владислава Безбородова: «Пожалуйста, не трогайте только Безбородова. Один остался, который умеет судить, приятно смотреть матчи».