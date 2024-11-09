Тренер ЦСКА Николич рассказал, что зимой команда перестроится на схему в четыре защитника

Главный тренер ЦСКА Марко Николич рассказал, как собирается перестраивать игровую схему команду в будущем.

– Многие уверены, что вы перестроите ЦСКА на ромб зимой, и команда полетит, как это было с «Локо» в ваш первый сезон. Для вас это основной вариант в голове?

– Дай бог, что полетит. Ромб или что-то другое, но что-то новое будет. Я хочу, чтобы у нас было два-три варианта. Уже наиграли 3-4-3, есть вариант с 3-5-2, но надо наиграть что-то новое.

– Будут наигрываться четыре защитника?

– Конечно. Это надо делать на зимних сборах, но всё зависит и от селекции. Между собой мы всё это обсуждаем. Будет три сбора, уже есть программа, знаем числа игр. Хочу отметить организацию, в команде работает легендарный Александр Григорьевич Стельмах – большой профи. В тренерском штабе хорошие парни: Лёша Березуцкий, Игорь Аксёнов, Дима Крамаренко, тренеры, которые пришли со мной, три серба, аналитики, медицинский штаб во главе с Безугловым. Все стараются, у нас есть хорошая команда. А у меня в голове есть то, что нам точно надо.

– Как-то обсуждали с комментатором Геничем, что при перестройке на четыре защитника Мойзес может исполнять роль опорника.

– Теоретически может. Но у нас опорная зона здорово закрыта. Это одна из тех зон, по которой я спокоен. Есть Кисляк, Мухин, которого мы ждём. Не забывайте, что нет Рифата Жемалетдинова, который очень прибавил. Есть Ваня Обляков, Кристиян Бистрович, Миралем Пьянич, Саша Зделар – эта зона закрыта. Есть игроки, которых там можно двигать. Но если будет усиление – я не против. Трансферы всегда нужны, как и конкуренция, — сказал Николич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.