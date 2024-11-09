Расписание матчей чемпионата Франции 9 ноября

Сегодня, 9 ноября, в 11-м туре французской Лиги 1 состоятся три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих игр.

9 ноября, суббота:

19:00 мск. «Страсбург» - «Монако»;

21:00 мск. «Ланс» - «Нант»;

23:00 мск. «Анже» - «ПСЖ».

На текущий момент возглавляет турнирную таблицу французской Лиги 1 сезона-2024/2025 «ПСЖ», набравший 26 очков после 10 матчей. На второй строчке располагается «Марсель», который набрал 20 очков после 11 встреч. Замыкает тройку лидеров турнира «Монако», набравший 20 очков в 10 играх.

На момент выхода новости последнее, 18-е место занимает «Монпелье», заработавший четыре очка в 10 встречах.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: