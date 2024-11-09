Расписание матчей чемпионата Франции 9 ноября
Сегодня, 9 ноября, в 11-м туре французской Лиги 1 состоятся три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих игр.
9 ноября, суббота:
- 19:00 мск. «Страсбург» - «Монако»;
- 21:00 мск. «Ланс» - «Нант»;
- 23:00 мск. «Анже» - «ПСЖ».
На текущий момент возглавляет турнирную таблицу французской Лиги 1 сезона-2024/2025 «ПСЖ», набравший 26 очков после 10 матчей. На второй строчке располагается «Марсель», который набрал 20 очков после 11 встреч. Замыкает тройку лидеров турнира «Монако», набравший 20 очков в 10 играх.
На момент выхода новости последнее, 18-е место занимает «Монпелье», заработавший четыре очка в 10 встречах.
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