Главный тренер ЦСКА Марко Николич высказался о совместной работе с Игорем Акинфеевым

Главный тренер ЦСКА Марко Николич поделился впечатлениями от работы с капитаном клуба – вратарём Игорем Акинфеевым.

— Как вам работается с Акинфеевым?

— Отлично. Игорь — настоящая легенда российского футбола, все его знают. В команде сейчас есть разница между ним и остальными футболистами — отрезок почти в 10 лет. До прихода Пьянича у нас не было ни одного 30-летнего футболиста, кроме Игоря. В этом смысле команда была не совсем сбалансирована. А Акинфеев – легендарный вратарь, у нас очень хорошие отношения. И он до сих пор показывает очень качественный футбол.

— Может быть, это в какой-то степени удивляет?

— Нет, он не может удивлять. От него ожидаешь высокого уровня, потому что это Игорь Акинфеев, — сказал Николич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.