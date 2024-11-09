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«Страсбург» — «Монако»: во сколько начнётся матч Лиги 1, где смотреть прямую трансляцию

«Страсбург» — «Монако»: во сколько начнётся матч Лиги 1, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 9 ноября, состоится матч 11-го тура французской Лиги 1, в котором встретятся «Страсбург» и «Монако». Игра пройдёт на стадионе «Мено» в Страсбурге. В качестве главного арбитра встречи выступит Бастьен Дешепи. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск.

В прямом эфире игру покажет видеосервис Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Франция — Лига 1 . 11-й тур
09 ноября 2024, суббота. 19:00 МСК
Страсбург
Страсбург
Не начался
Монако
Монако
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Страсбург» занимает 10-е место в турнирной таблице французской Лиги 1. Команда набрала 13 очков за 10 матчей. «Монако» заработал 20 очков и располагается на третьей строчке. На первом месте находится «ПСЖ», у которого 26 очков за 10 игр.

Календарь Лиги 1
Турнирная таблица Лиги 1
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