«Страсбург» — «Монако»: во сколько начнётся матч Лиги 1, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 9 ноября, состоится матч 11-го тура французской Лиги 1, в котором встретятся «Страсбург» и «Монако». Игра пройдёт на стадионе «Мено» в Страсбурге. В качестве главного арбитра встречи выступит Бастьен Дешепи. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск.

В прямом эфире игру покажет видеосервис Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Страсбург» занимает 10-е место в турнирной таблице французской Лиги 1. Команда набрала 13 очков за 10 матчей. «Монако» заработал 20 очков и располагается на третьей строчке. На первом месте находится «ПСЖ», у которого 26 очков за 10 игр.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: