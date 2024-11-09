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Анже — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
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Начало прямой трансляции
23:00 Мск
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«Анже» — «ПСЖ»: во сколько начнётся матч Лиги 1, где смотреть прямую трансляцию

«Анже» — «ПСЖ»: во сколько начнётся матч Лиги 1, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 9 ноября, состоится матч 11-го тура французской Лиги 1, в котором встретятся «Анже» и «ПСЖ». Игра пройдёт на стадионе «Раймон Копа» в Анже. В качестве главного арбитра встречи выступит Бенуа Мийо. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск.

В прямом эфире игру покажет видеосервис Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Франция — Лига 1 . 11-й тур
09 ноября 2024, суббота. 23:00 МСК
Анже
Анже
Не начался
ПСЖ
Париж
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Анже» занимает 15-е место в турнирной таблице французской Лиги 1. Команда набрала 10 очков за 10 матчей. «ПСЖ» заработал 26 очков и располагается на первой строчке.

В минувшем туре парижский клуб обыграл «Ланс» со счётом 1:0. «Анже» победил «Монако» с аналогичным счётом.

Календарь Лиги 1
Турнирная таблица Лиги 1
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