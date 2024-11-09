«Анже» — «ПСЖ»: во сколько начнётся матч Лиги 1, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 9 ноября, состоится матч 11-го тура французской Лиги 1, в котором встретятся «Анже» и «ПСЖ». Игра пройдёт на стадионе «Раймон Копа» в Анже. В качестве главного арбитра встречи выступит Бенуа Мийо. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск.

В прямом эфире игру покажет видеосервис Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Анже» занимает 15-е место в турнирной таблице французской Лиги 1. Команда набрала 10 очков за 10 матчей. «ПСЖ» заработал 26 очков и располагается на первой строчке.

В минувшем туре парижский клуб обыграл «Ланс» со счётом 1:0. «Анже» победил «Монако» с аналогичным счётом.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: