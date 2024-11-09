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Главный тренер ЦСКА Николич: ощущение братства русских и сербов в Сербии гораздо сильнее

Главный тренер ЦСКА Николич: ощущение братства русских и сербов в Сербии гораздо сильнее
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Главный тренер ЦСКА Марко Николич высказался о разнице в менталитетах россиян и сербов.

— Вы ощущаете эту связь между россиянами и сербами? Наши народы принято считать братскими.
— Я это ощущаю, потому что я серб. Скажу больше — в Сербии это ощущается гораздо сильнее. Если ты приедешь в Белград и люди там услышат русскую речь, тебя сразу пригласят к себе выпить, перекусить. В Сербии так заведено, там это на другом уровне. В России не так. Хотя последнее время здесь я стал ощущать это братство больше. Когда работал в «Локомотиве», я вообще этого не чувствовал. В Сербии же так было всегда. Из поколения в поколение передаётся, что Россия — это братский народ. Россия и Сербия влияли на культуру друг друга, было много войн, где мы были на одной стороне. Возможно, какой-то рациональной причины и нет, 99% сербов никогда не были в России, но это просто есть, — сказал Николич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

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