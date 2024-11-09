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Расписание матчей чемпионата Италии 9 ноября

Расписание матчей чемпионата Италии 9 ноября
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Сегодня, 9 ноября, в 12-м туре итальянской Серии А состоятся три матча. Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих игр.

9 ноября, суббота:

  • 17:00 мск. «Венеция» - «Парма»;
  • 20:00 мск. «Кальяри» - «Милан»;
  • 22:45 мск. «Ювентус» - «Торино».

На текущий момент возглавляет турнирную таблицу итальянской Серии А сезона-2024/2025 «Наполи», набравший 25 очков после 11 матчей. На второй строчке располагается миланский «Интер», который набрал 24 очка после 11 встреч. Замыкает тройку лидеров турнира «Аталанта», набравшая 22 очка в 11 играх.

На момент выхода новости последнее, 20-е место занимает «Венеция», заработавшая восемь очков в 11 встречах.

Календарь Серии А
Турнирная таблица Серии А
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