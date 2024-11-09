Расписание матчей чемпионата Италии 9 ноября
Сегодня, 9 ноября, в 12-м туре итальянской Серии А состоятся три матча. Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих игр.
9 ноября, суббота:
- 17:00 мск. «Венеция» - «Парма»;
- 20:00 мск. «Кальяри» - «Милан»;
- 22:45 мск. «Ювентус» - «Торино».
На текущий момент возглавляет турнирную таблицу итальянской Серии А сезона-2024/2025 «Наполи», набравший 25 очков после 11 матчей. На второй строчке располагается миланский «Интер», который набрал 24 очка после 11 встреч. Замыкает тройку лидеров турнира «Аталанта», набравшая 22 очка в 11 играх.
На момент выхода новости последнее, 20-е место занимает «Венеция», заработавшая восемь очков в 11 встречах.
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