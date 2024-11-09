Гладилин: Безбородов опустил других — это оскорбление всего судейского корпуса РФС

Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин оценил решение Дисциплинарной комиссии судейского комитета РФС отстранить Владислава Безбородова от судейства матчей Российской Премьер-Лиги (РПЛ) и иных соревнований под эгидой РФС до конца сезона-2024/2025.

«У нас есть судейский корпус, который разбирается с Безбородовым, ведь он их коллега. Если комментарии Безбородова нарушают правила судейского корпуса, то тогда они имеют право его дисквалифицировать. У них своя судейская система, поэтому не может быть эмоций. Если он нарушил правила, то с ним поступают правильно. Безбородов может говорить о себе, но то, что он опускает других судей — это уже оскорбление всего судейского корпуса РФС», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, пользователь с никнеймом «Владислав Безбородов» оставил комментарий в социальной сети, в котором хвалит работу российского арбитра Владислава Безбородова: «Пожалуйста, не трогайте только Безбородова. Один остался, который умеет судить, приятно смотреть матчи».