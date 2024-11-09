Марко Николич: игроки в ЦСКА чувствуют себя комфортно — надо разворошить это спокойствие

Главный тренер ЦСКА Марко Николич рассказал о принципах, которые старается привить своей нынешней команде.

— Вы постоянно говорите про процесс. Можете раскрыть его?

— Для меня очень важно, чтобы по ходу этого процесса мы как клуб принимали правильные решения. У нас есть хороший костяк, вокруг которого можно строить команду на будущее. Но всё зависит от качества наших решений на ближайшее время, на средний срок и на длинный. Мы точно можем построить ЦСКА, который будет бороться за титул. Меня устраивает только эта цель, и чтобы шла работа для этого. Это моё сообщение нашим футболистам. Меня не устраивает работа только за зарплату, всегда нужно ставить самые высокие цели. Это касается и меня, и персонала, и игрового состава. Надо это спокойствие чуть-чуть разворошить на каждом уровне и поднять ожидания. У нас есть Игорь Акинфеев, Слава Тороп, Игорь Дивеев, Ваня Обляков, Даня Круговой, Жемалетдинов, Лукин, Кисляк, Файзуллаев, Мусаев, Глебов и другие молодые ребята, не хочу никого забыть, но всех не перечислить. Всем парням по 19-25 лет, кроме Акинфеева. Это очень неплохой костяк, вокруг которого надо строить команду с правильными решениями в трансферных окнах, — сказал Николич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.