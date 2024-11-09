Расписание матчей чемпионата Германии 9 ноября

Сегодня, 9 ноября, в 10-м туре немецкой Бундеслиги состоятся пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих игр.

9 ноября, суббота:

17:30 мск. «Бохум» - «Байер»;

17:30 мск. «Майнц» - «Боруссия» Дортмунд;

17:30 мск. «Санкт-Паули» - «Бавария»;

17:30 мск. «Вердер» - «Хольштайн»;

20:30 мск. «РБ Лейпциг» - «Боруссия» Мёнхенгладбах.

На текущий момент возглавляет турнирную таблицу немецкой Бундеслиги сезона-2024/2025 «Бавария», набравшая 23 очка после девяти матчей. На второй строчке располагается «РБ Лейпциг», который заработал 20 очков после девяти встреч. Замыкает тройку лидеров турнира «Айнтрахт», набравший 17 очков в девяти играх.

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