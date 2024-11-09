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Николич: ЦСКА не готов бороться за чемпионство? Никогда так не скажу

Николич: ЦСКА не готов бороться за чемпионство? Никогда так не скажу
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Главный тренер ЦСКА Марко Николич высказался о шансах клуба стать чемпионами РПЛ. В данный момент армейцы занимают шестую строчку в турнирной таблице чемпионата.

— Сейчас ЦСКА пока не готов бороться за чемпионство?
— Я никогда так не скажу. На каждый матч выхожу с целью победить. У меня всегда будут самые высокие цели. Сезон покажет, что мы заслужили. У меня до последнего матча будет желание биться за чемпионство, если это будет возможно. Но сейчас мы должны больше думать, делать и быть чуть скромнее в медиапространстве. Это моё первое появление за пять месяцев в русских СМИ, кроме предматчевых интервью. Понимаю, что вопросов было много. Но я не общался не потому, что не хотел, а потому что считаю, что сейчас этого достаточно. В медиапространстве мы находимся на самых высоких местах, а в таблице мы на другом уровне. Нам нужен баланс. Понимаю, что мы живём во времена медиа. У меня всегда были хорошие отношения со СМИ, но баланс — важная часть. Да, надо работать над имиджем клуба, чтобы привлекать наших болельщиков. Я буду принимать участие в каждой акции клуба. Но больше всего мне нравятся хорошая игра и результат команды, — сказал Николич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

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