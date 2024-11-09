Беллингем набрал 917 баллов в голосовании на «Золотой мяч», Карвахаль — 550, Холанд — 432
Обнародованы результаты голосования на «Золотой мяч» — 2024. По их итогам первое место занял полузащитник сборной Испании и «Манчестер Сити» Родри, набравший 1170 баллов. На второй строчке расположился вингер бразильской национальной команды и мадридского «Реала» Винисиус Жуниор (1129 баллов). Замкнул тройку лидеров хавбек сборной Англии и «сливочных» Джуд Беллингем, набравший 917 баллов.
Итоги голосования «Золотого мяча» — 2024, первая десятка:
- Родри («Манчестер Сити») – 1170 баллов.
- Винисиус Жуниор («Реал» Мадрид) – 1129.
- Джуд Беллингем («Реал» Мадрид) – 917.
- Даниэль Карвахаль («Реал» Мадрид) – 550.
- Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») – 432.
- Килиан Мбаппе («ПСЖ») – 420.
- Лаутаро Мартинес («Интер») – 402.
- Ламин Ямаль («Барселона») – 383.
- Тони Кроос («Реал» Мадрид) – 290.
- Гарри Кейн («Бавария») – 201.
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