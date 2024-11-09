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Беллингем набрал 917 баллов в голосовании на «Золотой мяч», Карвахаль — 550, Холанд — 432

Беллингем набрал 917 баллов в голосовании на «Золотой мяч», Карвахаль — 550, Холанд — 432
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Обнародованы результаты голосования на «Золотой мяч» — 2024. По их итогам первое место занял полузащитник сборной Испании и «Манчестер Сити» Родри, набравший 1170 баллов. На второй строчке расположился вингер бразильской национальной команды и мадридского «Реала» Винисиус Жуниор (1129 баллов). Замкнул тройку лидеров хавбек сборной Англии и «сливочных» Джуд Беллингем, набравший 917 баллов.

Итоги голосования «Золотого мяча» — 2024, первая десятка:

  1. Родри («Манчестер Сити») – 1170 баллов.
  2. Винисиус Жуниор («Реал» Мадрид) – 1129.
  3. Джуд Беллингем («Реал» Мадрид) – 917.
  4. Даниэль Карвахаль («Реал» Мадрид) – 550.
  5. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») – 432.
  6. Килиан Мбаппе («ПСЖ») – 420.
  7. Лаутаро Мартинес («Интер») – 402.
  8. Ламин Ямаль («Барселона») – 383.
  9. Тони Кроос («Реал» Мадрид) – 290.
  10. Гарри Кейн («Бавария») – 201.
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