Беллингем набрал 917 баллов в голосовании на «Золотой мяч», Карвахаль — 550, Холанд — 432

Обнародованы результаты голосования на «Золотой мяч» — 2024. По их итогам первое место занял полузащитник сборной Испании и «Манчестер Сити» Родри, набравший 1170 баллов. На второй строчке расположился вингер бразильской национальной команды и мадридского «Реала» Винисиус Жуниор (1129 баллов). Замкнул тройку лидеров хавбек сборной Англии и «сливочных» Джуд Беллингем, набравший 917 баллов.

Итоги голосования «Золотого мяча» — 2024, первая десятка:

Родри («Манчестер Сити») – 1170 баллов. Винисиус Жуниор («Реал» Мадрид) – 1129. Джуд Беллингем («Реал» Мадрид) – 917. Даниэль Карвахаль («Реал» Мадрид) – 550. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») – 432. Килиан Мбаппе («ПСЖ») – 420. Лаутаро Мартинес («Интер») – 402. Ламин Ямаль («Барселона») – 383. Тони Кроос («Реал» Мадрид) – 290. Гарри Кейн («Бавария») – 201.

Родри в ресторане отмечает выигрыш «Золотого мяча»: