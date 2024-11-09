Александр Головин пропустит матч со «Страсбургом» из-за дискомфорта в лодыжке

Полузащитник ФК «Монако» и сборной России Александр Головин не попал в заявку клуба на матч 11-го тура французской Лиги 1 со «Страсбургом». Встреча пройдёт сегодня, 9 ноября, в 19:00 мск на стадионе «Мено».

На официальном сайте клуба сообщается, что Головин пропустит матч чемпионата Франции из-за дискомфорта в лодыжке.

Головин в текущем сезоне в составе «Монако» во всех турнирах провёл 12 матчей, но ни в одном из них не смог отметиться результативными действиями. Монегаски в 10 турах набрали 20 очков и на данный момент занимают третье место. В случае сегодняшней победы команда Головина сможет подняться на вторую строчку, сместив «Марсель». У «Страсбурга» 13 очков, он идёт 10-м в турнирной таблице.