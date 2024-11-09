Олег Терёхин — о бане Безбородова: Дзюба тоже что-то говорит, но его не отстраняют

Футбольный эксперт Олег Терёхин высказался о решении Дисциплинарной комиссии судейского комитета РФС отстранить Владислава Безбородова от судейства матчей Российской Премьер-Лиги (РПЛ) и иных соревнований под эгидой РФС до конца сезона-2024/2025.

«Безбородов зря написал эти комментарии. Но мы многого не знаем. Может, во время заседания и что-то другое вышло наружу. Дзюба и другие футболисты тоже что-то говорят, но их не отстраняют. Даже тренеры что-то говорят про судей. Возможно, эксперты нашли что-то серьёзное, за что отстранили. Руководители РФС должны нам рассказать, ведь Безбородова отстранили до конца сезона. Мажич, наверное, выступит с каким-то официальным заявлением», — сказал Терёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, пользователь с никнеймом «Владислав Безбородов» оставил комментарий в социальной сети, в котором хвалит работу российского арбитра Владислава Безбородова: «Пожалуйста, не трогайте только Безбородова. Один остался, который умеет судить, приятно смотреть матчи».