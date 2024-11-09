Футболистов украинской «Полтавы» забрали в военкомат перед матчем — журналист Бурбас

Футболистов украинской «Полтавы» забрали в военкомат перед матчем Первой лиги с «Кудровкой» (1:2). Автобус с игроками был остановлен сотрудниками ТЦК, которые выдали футболистам повестки. Затем их отпустили на матч.

«Эта тема ещё нигде в прессе не всплывала. На прошлой неделе я заметил, что завирусилось видео, снятое с автобуса недавнего лидера Первой лиги «Полтавы», которая в минувшие выходные ехала на домашний матч чемпионата с «Кудровкой». Этот автобус остановили военные, и команду после этого отвезли в ТЦК.

Из того, что мне сказали, всем поголовно выписывали повестки. После этого, конечно, команду отпустили. Она уехала и сыграла свой матч. Разумеется, настроение было не то: проиграли и потеряли лидерство. Дениса Галенкова, о котором говорилось в этом видео, не было в заявке.

Насколько мне известно из моих источников, его как раз задержали, и тогда в ТЦК он решил свои дела, поскольку якобы числился в системе как находящийся в розыске. Именно поэтому он всю эту неделю отсутствовал в составе «Полтавы», не тренировался. Сейчас он вроде бы может вернуться в тренировочный процесс», – сказал Бурбас в видео на YouTube-канале BurBuzz.

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