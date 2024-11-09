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«Сердце болит. Так нельзя». Главный тренер ЦСКА Николич — об отсутствии фанатов

«Сердце болит. Так нельзя». Главный тренер ЦСКА Николич — об отсутствии фанатов
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Главный тренер ЦСКА Марко Николич высказался о проблеме низкой посещаемости матчей РПЛ.

— Вы работали в «Партизане», видели фанатское сумасшествие на дерби с «Црвеной Звездой». Что вы чувствуете, когда видите пустую фанатскую трибуну на матчах ЦСКА?
— Сердце болит. Я это обсуждал раз 15. Для меня стадион ЦСКА – самый футбольный в России, я влюблён в него. Он очень английский, похож на «Стэмфорд Бридж». Мне очень нравится стадион. Когда на Братском кубке были полные трибуны, когда на матчах Кубка аншлаг — это совсем другое. Все показатели футболистов идут на уровень выше, когда фанатские трибуны заполнены. Но когда ты и так находишься в условиях санкций, без еврокубков, а на матчи иногда приходит пять тысяч человек… Так нельзя. Для меня это что-то новое. Когда я работал в «Локомотиве» – такого не было. Российский чемпионат официально входил в топ-5 европейских лиг. Клубы бились за Лигу чемпионов, Лигу Европы и за выживание. Практически каждый матч чемпионата был решающим. В этом смысле каждый шаг и действие каждого футболиста и команды были важными и ответственными, — сказал Николич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

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