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Терёхин: после прихода Пятибратова «Факел» вернулся на свой уровень

Терёхин: после прихода Пятибратова «Факел» вернулся на свой уровень
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Футбольный эксперт Олег Терёхин поделился мнением о матче 15-го тура РПЛ, в котором «Факел» встретится с «Локомотивом». Встреча состоится сегодня, 9 ноября.

МИР Российская Премьер-лига . 15-й тур
09 ноября 2024, суббота. 14:00 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Факел
Воронеж
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я думал, что «Локомотив», бесспорно, обыграет «Химки», но проиграл. В случае с «Факелом» не всё просто — воронежцы набрали ход и постоянно набирают очки. Команда вернулась на свой уровень после прихода Пятибратова. «Факел» в Москве с ЦСКА сыграл 0:0 и в других матчах забирают очки. Да, у воронежцев некому забить, но где взять нападающего? А так игра у «Факела» выстроена, и они готовы физически, поэтому «Локомотиву» будет тяжело», — сказал Терёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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