«Локомотив» — «Факел»: стартовые составы команд на матч 15-го тура РПЛ

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Сегодня, 9 ноября, состоится матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московский «Локомотив» и воронежский «Факел». Игра пройдёт на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Цыганок. Стартовый свисток судьи прозвучит в 14:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

«Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Тикнизян, Самошников, Ньямси, Монтес, Баринов, Карпукас, Батраков, Сулейманов, Севикян.

«Факел»: Гудиев, Калинин, Дзиов, Сенхаджи, Альшин, Квеквескири, Щетинин, Брахими, Селе, Мертенс, Каштанов.

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 31 очко за 14 матчей. «Факел» заработал 12 очков и располагается на 14-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 36 очков за 14 игр.

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