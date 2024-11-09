Виктор Гусев: мечтал, чтобы в составе «Динамо» появился такой игрок, как Фёдор Черенков

Российский комментатор Виктор Гусев поделился своим мнением о легенде московского «Спартака» Фёдоре Черенкове.

«Как болельщик московского «Динамо» могу сказать, что Фёдор Черенков был страшен для меня. Это был игрок, который часто и стабильно забивал динамовцам. Поэтому я его воспринимал как опасность для своей любимой команды. Тем не менее я желал ему индивидуальных успехов. Вообще каждому болельщику, вне зависимости от клуба, Черенков был симпатичен как человек.

И, признаюсь, я всегда хотел, чтобы он играл за «Динамо». Мечтал, чтобы в составе бело-голубых появился такой игрок и человек такого масштаба. Я понимал, что это невозможно и старался искать в динамовских атакующих полузащитниках похожего на Черенкова футболиста. Так что он был для меня такой культовой личностью», — приводит слова Гусева Metaratings.

Черенков становился трёхкратным чемпионом СССР и чемпионом России в составе красно-белых. Ему также принадлежит рекорд по количеству матчей, сыгранных за клуб — 515.