Широков ответил, как он понимает кричалку «Зенит» — позор российского футбола»

Бывший полузащитник сборной России и «Зенита» Роман Широков рассказал о своём отношении к кричалке болельщиков «Зенит» — позор российского футбола».

— Как вы понимаете фразу про позор российского футбола. Почему «Зенит», на ваш взгляд, стали так не любить? Вы играли в тот период, когда в команде был русский костяк, а отношение к команде было другим.

— Да, нас любили. Или, по крайней мере, относились с уважением. Почему сейчас так? Каждый по-разному понимает.

— Как понимаете вы?

— «Зенит» не могут обыграть, пресса подогревает тему — засилье легионеров, и так далее. Первые три года было нормально, не кричали, а сейчас надоело. Наш русский тренер так надрессировал иностранцев, что они всё выигрывают. В 90-е годы тоже говорили про «Спартак», но другое — что надоело, приелись победы. И в той команде был легендарный наш тренер. Говорили то же самое — собрали всех лучших, самые богатые… Просто тогда собирали лучших россиян и таких денег, как сейчас, не было, — приводит слова Широкова «РБ Спорт».

Напомним, Широков присоединился к «Зениту» в 2008 году и выступал за санкт-петербургский клуб до 2014 года. За этот период он принял участие в 201 матче во всех турнирах, в которых отметился 43 голами и 23 результативными передачами. В составе сине-бело-голубых полузащитник выиграл Кубок и Суперкубок УЕФА, дважды становился чемпионом России и обладателем Суперкубка страны, а также завоёвывал Кубок России.

Самые титулованные футбольные клубы России: