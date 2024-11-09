«Понял — не будут рассказывать сказки». Николич назвал три причины, почему возглавил ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Марко Николич рассказал, что побудило его подписать контракт с клубом до конца сезона-2025/2026.

— Были ли у вас сомнения, когда соглашались возглавить ЦСКА?

— Конечно, я брал время на подумать, но мне понравились три вещи, которые всё решили. Первое — ЦСКА известный клуб в Европе и мире, а не только в России. Русским нельзя терять уверенность в себе. Всё равно, что происходит, всё равно, что нет еврокубков. Когда говоришь с людьми из футбольного мира, понимаешь, что российские клубы уважают и очень хорошо знают.

Когда я работал в «Локомотиве», у меня было чувство, что когда-то я стану тренером ЦСКА. Не знаю почему. Не было никаких контактов, просто чувство. Может, потому что уже работал в «Партизане» — в братском клубе.

Из этого вытекает второй фактор — у меня было желание быть тренером ЦСКА. Да, может, сейчас не самый комфортный момент, но, как говорят у нас в Сербии: надо быть быть в том месте, где есть мечта. Надо работать в тяжёлых условиях. И надо с гордостью биться за что-то великое. Мне понравился этот вызов — когда не всё хорошо, но тебе надо биться за клуб и фанатов.

Третье — мне понравился подход руководства. Наши переговоры заняли один-два дня. Все руководители ЦСКА честно рассказали мне о ситуации в клубе. Рассказали, что может быть в лучшем и худшем случае, куда надо двигаться.

Я знал, куда иду. Знал, что будет тяжело. Ещё до общения с руководством у меня была информация о клубе. А когда поговорил – понял, что меня здесь не подставят и не будут рассказывать сказки. Руководство ЦСКА было со мной честным: рассказали о всех сложностях, о которых я и не думал. И знаете – мне понравилась эта честность. Сейчас в наших отношениях всё открыто, у нас нет вопросов друг к другу. И мы знаем, куда двигаться, — сказал Николич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.