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Виктор Гусев: ретроматчи собирают больше зрителей, чем некоторые встречи в РПЛ

Виктор Гусев: ретроматчи собирают больше зрителей, чем некоторые встречи в РПЛ
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Известный спортивный комментатор Виктор Гусев поделился мнением о ретроматче между «Спартаком» и «Динамо», который состоится 13 ноября на «Лукойл Арене».

«Я очень рад, что РФС совместно с руководством красно-белых решили его провести. Во-первых, это очень символично, что это пройдёт на «Лукойл Арене». Там установлен памятник Николаю Петровичу Старостину, который очень многое сделал как для футбола в стране, так и для «Спартака». И его фигура будет наблюдать за этой игрой. Это потрясающе!

Очень рад, что такие проекты продолжаются. Ведь российский и советский футбол дают вот такую пищу для создания вот таких футбольных мероприятий, и РФС умело этим пользуется. Потому что ретроматчи порой собирают больше зрителей, чем некоторые встречи в РПЛ.

Я помню лет 20 назад ветеранам просто давали мяч, и они играли в футбол, и уже тогда зрители были в восторге. Но сейчас это вышло на поистине высокий уровень. Когда под это выделяется лучший стадион, когда работают лучшие арбитры, когда создаётся незабываемая атмосфера. Это всё вдохновляет», – приводит слова Гусева Metaratings.

Игра будет посвящена памяти трёхкратного чемпиона СССР Фёдора Черенкова, ушедшего из жизни 4 октября 2014 года. Матч начнётся в 20:00 по московскому времени. В игре примут участие ветераны «Динамо» и «Спартака», которые выступали за эти команды в 80-х, 90-х и 2000-х годах.

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