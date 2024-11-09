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Игрок «Акрона» Эшковал: сделаем всё возможное, чтобы победить «Спартак»

Игрок «Акрона» Эшковал: сделаем всё возможное, чтобы победить «Спартак»
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Защитник «Акрона» Родригу Эшковал поделился мнением о грядущем матче 15-го тура чемпионата России с московским «Спартаком», который состоится завтра, 10 ноября.

МИР Российская Премьер-лига . 15-й тур
10 ноября 2024, воскресенье. 15:15 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Акрон
Тольятти
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

– Нас ждёт сложная игра. Пока мы не побеждали лидеров чемпионата, поэтому хотим изменить эту ситуацию в матче со «Спартаком». Будем готовиться и делать всё возможное, чтобы победить.

– Вы следите за нападающими «Спартака», которых вам предстоит останавливать?
– Конечно, слежу за ними. Бонгонда – один из лучших игроков чемпионата. Он постоянно ищет свободное пространство и входит него. Остальные нападающие в «Спартаке» тоже высококлассные. Но мы будем фокусироваться на нашей игре и отталкиваться от наших возможностей, – приводит слова Эшковала Metaratings.

Матч «Спартак» — «Акрон» пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Иванов. Стартовый свисток судьи прозвучит в 15:15 мск. После 14 туров чемпионата России красно-белые набрали 25 очков и занимают пятое место. В свою очередь, «Акрон» заработал 16 очков и располагается на восьмой строчке.

В нынешнем сезоне Эшковал принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 600 тыс.

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