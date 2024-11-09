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Червиченко: Безбородов что-то кому-то сделал — нашли повод показать ему его место

Червиченко: Безбородов что-то кому-то сделал — нашли повод показать ему его место
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Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о решении Дисциплинарной комиссии судейского комитета РФС отстранить Владислава Безбородова от судейства матчей Российской Премьер-Лиги (РПЛ) и иных соревнований под эгидой РФС до конца сезона-2024/2025.

«Думаю, Безбородов что-то кому-то не так сделал — нашли повод показать ему его место. Я считаю, что Безбородов относится к той группе наших судей, которые умеют очень хорошо судить, но в большинстве случаев судят так, чтобы ещё иметь свой интерес. Любой матч могут развернуть в нужную им сторону. Я очень мало припоминаю матчей, где он бы судил, что есть, а не имел расположение одной из противоборствующих сторон.
Чем больше судей старой формации будет отходить по тем или иным причинам, будет гораздо больше пользы. Это болото пора вычищать и омолаживать — запускать новую кровь и давать шанс новым молодым ребятам. Ещё это постоянное судейское нытьё о том, как им тяжело и мало платят… А чего же тогда их домкратом оттуда нельзя выпихнуть? Как в «Ну, погоди», когда он руки и ноги расставляет, что его не пропихнуть в дверь. Если такое плохое место, чего вы за него держитесь всеми возможными частями тела?» — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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