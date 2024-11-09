Червиченко: Роша не дотягивает до «бандита» в ЦСКА? Красные получает чаще, чем зарплату

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко не согласился с мнением главного тренера ЦСКА Марко Николича о том, что в его команде все добрые и нужен «бандит».

— А у них Роша не дотягивает, что ли? Который получает красные карточки чаще, чем зарплату. В ЦСКА хватает ребят с трудными взглядами на жизнь. Не знаю, почему Николичу так кажется.

— Команде не нужен игрок образца бойцовских качеств Вернблума?

— Эта шведская дичь… Видно, ещё давние предки-викинги дали топором по лбу и до сих пор отражалось на семейном древе, — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.