Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Анже — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Переговоры между Трентом и «Ливерпулем» о продлении контракта зашли в тупик — The Sun

Переговоры между Трентом и «Ливерпулем» о продлении контракта зашли в тупик — The Sun
Комментарии

Переговоры между «Ливерпулем» и правым защитником Трентом Александер-Арнольдом о продлении его контракта, заканчивающегося летом 2025 года, зашли в тупик. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, в английском клубе не хотят существенно увеличивать заработную плату 26-летнего футболиста и делать его более высокооплачиваемым игроком команды, чем нападающего Мохамеда Салаха и центрального защитника Вирджила ван Дейка, с которыми на текущий момент также ведутся переговоры о пролонгации трудовых соглашений.

Ранее сообщалось, что интерес к Александер-Арнольду проявляют мадридский «Реал» и «ПСЖ», однако футболист ещё не принял окончательного решения о своём будущем.

Материалы по теме
Стало известно, за какую сумму «Ливерпуль» готов отпустить Трента в «Реал» уже в январе

Сколько зарабатывают футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android