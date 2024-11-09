Переговоры между Трентом и «Ливерпулем» о продлении контракта зашли в тупик — The Sun

Переговоры между «Ливерпулем» и правым защитником Трентом Александер-Арнольдом о продлении его контракта, заканчивающегося летом 2025 года, зашли в тупик. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, в английском клубе не хотят существенно увеличивать заработную плату 26-летнего футболиста и делать его более высокооплачиваемым игроком команды, чем нападающего Мохамеда Салаха и центрального защитника Вирджила ван Дейка, с которыми на текущий момент также ведутся переговоры о пролонгации трудовых соглашений.

Ранее сообщалось, что интерес к Александер-Арнольду проявляют мадридский «Реал» и «ПСЖ», однако футболист ещё не принял окончательного решения о своём будущем.

Сколько зарабатывают футболисты: