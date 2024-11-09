Олег Терёхин: «Ахмату» некуда отступать — грозненцы будут биться в матче с «Зенитом»

Футбольный эксперт Олег Терёхин поделился мнением о матче 15-го тура РПЛ, в котором «Ахмат» встретится с «Зенитом». Игра состоится завтра, 10 ноября.

«Ахмату» некуда отступать, поэтому в каждой игре им нужно добирать очки, в том числе и в матче с «Зенитом». Грозненцы правильно сделали, что в кубковом матче поберегли основу, а сейчас будут биться. Ясно, что «Зенит» — фаворит в предстоящем матче, но у «Ахмата» есть шансы. Вспомните, как грозненцы в Кубке обыграли «Краснодар» со счётом 3:0. В игре с «Зенитом» всё возможно», — сказал Терёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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