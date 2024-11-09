«Я никогда не оскорблял российский футбол». Николич — об уровне РПЛ после бана

Главный тренер ЦСКА Марко Николич сравнил своё нынешнее место работы с «Локомотивом». Кроме того, сербский специалист оценил уровень РПЛ на фоне международного бана.

– В чём главные отличия работы в ЦСКА от работы в «Локомотиве»? Помимо того, что тогда были еврокубки, а здесь нет.

— Большая разница в плане РПЛ и российского футбола вообще. То было перед санкциями, сейчас это уже что-то другое.

– Уровень упал?

– Да. Я об этом говорил раньше, но он держится на нормальном уровне. Я никогда не оскорблял российский футбол. Его надо уважать. Во-первых, домашний футбол существует за счёт уровня русских футболистов. Здорово, что клубы пользуются этим временем. Появилось намного больше русских молодых интересных футболистов — это здорово. А уровень иностранцев в среднем, конечно, упал – это всем понятно. Зачем это обсуждать? Условно я скажу, что в «Локомотив» приходили игроки из «ПСЖ», «Интера» и «Манчестер Сити», а сейчас таких трансферов нет. Но мы это знаем. И это делает разницу.

Также большое дело в еврокубках. Это важно, это настрой. Когда во вторник-среду ты играешь с «Баварией», «Ювентусом» и «Реалом», а в выходные тебе попадает «Краснодар», «Зенит» или «Спартак», а потом снова еврокубки. Мотивация футболистов всегда на пике, есть внимание СМИ, фанатов. Фанатские трибуны тоже были заполнены, карты болельщика не существовало.

А сама работа тренера в РПЛ, ФНЛ, Второй лиге в любой стране не отличается. Если ты тренер, то должен выполнять все задачи на любом уровне, — сказал Николич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.