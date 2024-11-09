Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Анже — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Червиченко: оборона «Динамо» — проходной двор, но не такой, чтобы «Пари НН» по нему гулял

Червиченко: оборона «Динамо» — проходной двор, но не такой, чтобы «Пари НН» по нему гулял
Комментарии

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился прогнозом на матч московского «Динамо» с «Пари Нижний Новгород» в рамках 15-го тура РПЛ. Встреча пройдёт сегодня, 9 ноября. Начало в 19:30 мск.

МИР Российская Премьер-лига . 15-й тур
09 ноября 2024, суббота. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Оборона «Динамо» — проходной двор, но атака «Пари НН» не такая, чтобы по этому двору гулять, как гопник по тёмному закоулку. «Динамо» сможет победить. В конце концов, должно же у них всё наладиться. У них хороший тренер и игроки. Есть проблемы в обороне, но, думаю, в зимний трансферный период они их решат. «Пари НН» не та команда, чтобы «Динамо» не могло её одолеть», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
Батраков снова тащит! «Локо» обыгрывает «Факел» и подбирается к лидерам РПЛ! LIVE
Live
Батраков снова тащит! «Локо» обыгрывает «Факел» и подбирается к лидерам РПЛ! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android