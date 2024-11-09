Червиченко: оборона «Динамо» — проходной двор, но не такой, чтобы «Пари НН» по нему гулял

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился прогнозом на матч московского «Динамо» с «Пари Нижний Новгород» в рамках 15-го тура РПЛ. Встреча пройдёт сегодня, 9 ноября. Начало в 19:30 мск.

«Оборона «Динамо» — проходной двор, но атака «Пари НН» не такая, чтобы по этому двору гулять, как гопник по тёмному закоулку. «Динамо» сможет победить. В конце концов, должно же у них всё наладиться. У них хороший тренер и игроки. Есть проблемы в обороне, но, думаю, в зимний трансферный период они их решат. «Пари НН» не та команда, чтобы «Динамо» не могло её одолеть», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.