«Локомотив» — «Факел»: Батраков открыл счёт в матче на 29-й минуте

В эти минуты идёт матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московский «Локомотив» и воронежский «Факел». Игра проходит на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Сергей Цыганок. На момент выхода новости счёт в матче 1:0 в пользу железнодорожников.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 29-й минуте полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков открыл счёт в матче, забив с пенальти.

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 31 очко за 14 матчей. «Факел» заработал 12 очков и располагается на 14-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 36 очков за 14 игр.

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