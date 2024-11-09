Николич: ЦСКА надо будет отказаться от кого-то в каждой структуре — так в каждом бизнесе

Главный тренер ЦСКА Марко Николич рассказал, какие изменения могут ждать клуб в погоне за повышением результатов.

— Вы сказали, что нужно будет добавить игроков выше классом, чтобы перейти на следующий уровень.

– Нам надо стремиться к улучшениям в каждом направлении клуба и команды. Во-первых, нам надо будет отказаться от кого-то в каждой структуре клуба на этом пути. Может, и главный тренер пострадает. Я не шучу, серьёзно говорю. А потом надо прибавлять людей на каждую из позиций, которые будут выше уровнем. Это происходит в каждом бизнесе. Если мало что получается, надо что-то менять. На этом пути надо менять себя и других людей. Ничего личного. Так просто надо, — сказал Николич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.