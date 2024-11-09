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Родри: мне бы хотелось, чтобы «Реал» присутствовал на церемонии «Золотого мяча»

Родри: мне бы хотелось, чтобы «Реал» присутствовал на церемонии «Золотого мяча»
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Полузащитник сборной Испании и «Манчестер Сити» Родри рассказал о своём отношении к тому, что мадридский «Реал» проигнорировал церемонию вручения награды «Золотой мяч».

«Что вы хотите, чтобы я сказал? Что я бы предпочёл, чтобы присутствовали все? Конечно, да. Хотелось, чтобы все лучшие игроки планеты присутствовали на таком вечере, как этот. Лучшая команда года не посетила церемонию, несмотря на то что её представители получили призы за лучшего тренера и бомбардира. Я уважаю решение каждого, даже несмотря на то что я не делал бы так же. Они делают то, что считают нужным», — приводит слова Родри Marca со ссылкой на France Football.

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